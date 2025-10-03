Chauffe Donald

Donald Trump qualifie le changement climatique de « plus grande arnaque jamais menée contre le monde ». Pour lui, l’empreinte carbone n’est qu’une invention de « gens aux intentions malveillantes ». On rirait de ces outrances si elles n’étaient pas si toxiques. Pire : elles contaminent l’Europe. En Espagne, Santiago Abascal crie au « canular » ; sa compère allemande, Alice Weidel, dénonce une « stupidité » ruineuse.

Souvenons-nous : l’Europe ambitionnait de devenir le laboratoire mondial de la transition avec son Green Deal. Certes, ce plan était imparfait, trop ambitieux peut-être. Mais c’était un signal : agir, assumer notre responsabilité d’Européen. Aujourd’hui ? Plus rien. En 2025, Bruxelles n’a même pas trouvé d’accord contraignant. Juste un chiffon de papier, une « intention » pour 2035.

Le climat est devenu un gros mot

Le discours a basculé. Le climat est devenu un gros mot. On le sacrifie sur l’autel de la « compétitivité ». Comme si la bataille économique pouvait effacer l’exigence écologique : n’en déplaise aux climatosceptiques et aux antisciences, le climat se réchauffe… et plus vite que prévu. La bataille économique n’effacera pas la bataille écologique. La Chine l’a compris. Elle avance, sans scrupules, sans débats stériles. Elle investit dans l’électrique, les batteries, les éoliennes, le photovoltaïque. Elle prépare son avenir. Et renforce son pouvoir.

Alors ? L’Europe doit choisir. Soit elle continue à disserter. Soit elle agit. Parce qu’ignorer le climat – ou pire, s’aligner, sur la bouffonnerie de Trump – c’est accepter le déclassement. Déclassement technologique, économique, géopolitique. C’est aussi le destin des États-Unis, forts en invectives mais faibles en stratégie.

Le Green Deal n’était pas qu’un plan. C’était une promesse. Celle d’un continent refusant de sacrifier ses enfants pour des profits de court terme. Ignorer le dérèglement climatique, c’est se condamner.