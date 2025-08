Semer le couvert le plus tôt possible

Situés dans l’aire d’alimentation du captage de la Ville Bezie et Carmeroc, à Tréfumel (22), les 40 exploitations (dont 28 ont plus de 5 ha) gérant près de 900 ha sont invités à optimiser la couverture des sols, baisser la pression des herbicides et améliorer le pilotage de l’azote. Un des leviers mobilisables à cette saison est de semer des couverts végétaux – courts ou longs – avant la récolte, pour sécuriser leur développement en exploitant l’humidité résiduelle du sol à la moisson, tout en protégeant les semences sous un mulch de paille et ou de menue paille, pour préserver l’humidité. Le semis peut être réalisé avec le MaxiCouv’, conçu par la Chambre d’agriculture et les Ets Devrand, ainsi qu’un groupe d’agriculteurs du BV de l’Arguenon, ou sous la coupe de la moissonneuse. Un semis de phacélie (6 -7 kg par hectare), radis chinois (3 kg/ha) et trèfle (2 kg/ha) a ainsi été réalisé le 1er juillet, dans une parcelle d’orge 2 jours avant la récolte (efficacité plus aléatoire en blé), dans des parcelles sans vivaces et sans adventices trop développées à la moisson pour éviter la concurrence. Si le radis commence à germer, la méthode se révèle assez aléatoire en termes de levée par rapport à un semis avec travail du sol. « Moins problématique sur une parcelle où le très bon rendement devrait induire un reliquat post-récolte faible », note Mélanie Soler, conseillère agronomie et bassin versant à la Chambre d’agriculture de Bretagne. « Le couvert long précoce quant à lui permet une meilleure levée, un couvert plus homogène et une meilleure captation de l’azote du sol potentiellement lessivable. » Pour optimiser les chances de réussite, qui dépendent aussi des conditions climatiques de l’année, le semis doit avoir lieu avant la fin août dans une parcelle d’orge pour…