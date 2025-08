Moisson 2025 : Un concentré de grain

« Nous avons collecté en 1 mois ce qui s’étalait en 2 mois l’année passée », notait Michel Le Friant, responsable Métiers du grain pour Eureden, lundi dernier, au sujet de la récolte des céréales en Bretagne. L’édition 2025 de la moisson a démarré sur les chapeaux de roue, précocement. Si l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan vont ou ont déjà terminé leurs battages, il ne restait en début de semaine que 20 à 25 % des chantiers à réaliser en global sur la région. Pour ce millésime, « tous les produits affichent de bon poids spécifiques ». Le blé pèse en moyenne 79 kg/hl, l’orge 67. Les triticales sont plus lourds que les blés de 2024, titrant 75 kg/hl ; quant aux avoines, elles sont mesurées à 50 kg/hl. « L’ensoleillement de juin a permis ce bon remplissage des grains ». Malgré tout et si les rendements sont bons à l’Est breton, l’Ouest a pu plus souffrir, « surtout dans les terres séchantes du Finistère, à faible réserve utile, qui ont été pénalisées, les cultures ont pu échauder ». Au final et même si la moisson n’est pas terminée, le responsable estime que 2025 est une année « bonne sans être exceptionnelle, précoce : pour le 5 ou le 10 août, tout sera fini, y compris les orges de printemps ». Les séchoirs n’avaient à lundi dernier que peu tourné, seulement pour remettre aux normes les lots stockés en extérieur et ayant essuyé des pluies. À noter l’absence de pollution fongique dans les récoltes, les mycotoxines ne se sont pas développées. Les colzas n’étaient pas finis quand les blés ont commencé Quand on additionne une forte puissance de battage à des céréales toutes mûres en même temps, un goulot d’étranglement se forme inévitablement sur les sites de collecte… Ce qui marquera…