L’engraissement de bovins dynamique en Espagne

Sur 10 ans, l’Espagne a considérablement accru son activité d’engraissement de bovins. Dans un contexte de flambée des coûts de production, la filière espagnole reste optimiste.

« Représentant 720 000 téc (tonnes équivalent carcasse) en 2021, les abattages espagnols en bovins sont en accroissement de 110 000 téc sur 10 ans. Le nombre de jeunes bovins abattus, mâles comme femelles, est aussi en hausse », a chiffré Ilona Blanquet, du service Économie des filières à l’Institut de l’élevage (Idele) lors de la conférence Grand angle viande du 18 janvier. L’Espagne détient le 2e cheptel allaitant de l’UE à 27 avec 2,1 millions de vaches, effectif en hausse de 15 % sur 10 ans.

2/3 des jeunes veaux viennent de France

Pour produire davantage de viande bovine, les Espagnols ont massivement accru leurs importations de veaux (+ 190 000 têtes en 10 ans pour des animaux de moins de 160 kg).

La contribution de la France sur ce marché a fortement augmenté ces dernières années et reste stable en 2022 malgré une baisse de 12 % des importations espagnoles : sur une estimation de 460 000 têtes, plus de 300 000 sont françaises. « Nous sommes à proximité et avons les volumes et les prix », synthétise l’économiste. « Les importations de broutards par l’Espagne chutent par contre, de 36 % par rapport à 2017. »

Engraissement de veaux laitiers en intégration

Un voyage d’études a été organisé en juin dernier par l’Idele. Il y a deux types bien distincts de production de viande bovine en Espagne : les systèmes allaitants du centre et l’engraissement de veaux laitiers comme en Catalogne (Holstein, Montbéliards, croisés lait viande), en intégration. Pour ce 2e type de production, « des sevreurs sont spécialisés dans l’élevage des veaux de 3 semaines à 110 jours. Des vétérinaires de la coopérative passent toutes les semaines. Les vaccinations sont systématiques à l’arrivée. Chez certains sevreurs, des échographies pulmonaires sont réalisées pour délivrer des traitements précoces » , ont observé les équipes lors des visites.

Ensuite, les bovins vont chez des engraisseurs spécialisés. « Certains élèvent 200 à 400 gros bovins (GB) par an et cultivent 40 à 80 ha de céréales. Leur revenu est insuffisant et ils ont souvent une autre activité à côté : vergers, maraîchage, volaille. D’autres élèvent entre 1 000 et 5 000 GB/an avec environ 80 ha de céréales à côté. » Les charges fixes sont diluées avec des bâtiments ouverts et des volumes de production de 1 000 JB/ UTH.

Flambée des coûts de production de 30 %

L’engraissement est très rapide, réalisé avec des aliments complets fabriqués en usine. « Les animaux sortent à 10 – 12 mois à un poids vif de 530 kg. Le GMQ global durant tout l’engraissement atteint 1,35 kg/j. Les rations d’engraissement sont constituées à 85 % de concentré. De la fibre, du bicarbonate, des levures sont ajoutés. »

Malgré la flambée des coûts de production de l’ordre de 30 % sur 2022, les engraisseurs espagnols restent compétitifs grâce à la hausse des cours des taurillons et génisses finies. Autre observation : des progrès sanitaires et génétiques sont réalisés sur les races espagnoles telle que la Avileña-negra ibérica, fertile et précoce à l’engraissement. « En 30 ans, le GMQ permis par la race est passé de 1 à 1,66 kg sans dégrader la fertilité. »

Des problématiques sociétales

Mais cette filière espagnole montre aussi des faiblesses. Des pollutions de l’air et de l’eau apparaissent dans les régions les plus denses (où sont également élevés des porcs et des volailles). Par ailleurs, « les Espagnols utilisent davantage d’antibiotiques que nous. C’est une préoccupation sociétale croissante dans le pays. » Les risques accrus de sécheresses à l’avenir inquiètent aussi par rapport aux cultures et à l’herbe.