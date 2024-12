Un planning bien chargé pour Albane Blandel

Agricultrice à Surzur, jeune maman, et secrétaire générale des Jeunes agriculteurs du Morbihan, Albane Blandel a un planning bien chargé. « Ma charge mentale est élevée mais je la gère », indique la cheffe d’entreprise, installée avec son mari sur une ferme laitière.« Le week-end, nous ne faisons que le travail d’astreinte. Le dimanche, nous établissons le planning de la semaine avec mon mari. J’évite les réunions syndicales les lundis et vendredi, car ce sont les jours où on prépare le week-end ou qu’on rattrape les travaux. Avant mes absences, j’anticipe. En général, j’organise ma journée au quart d’heure près. La journée type se déroule ainsi : je dépose ma fille chez la nounou à 7 h 30 et je la récupère à 17 h. Je la confie alors à mes parents qui habitent sur la ferme. À 19 h 30, le travail est fini et je vais la chercher. Le week-end, quand je travaille, je peux aussi compter sur eux pour garder ma fille. Notre maison d’habitation est actuellement en construction. Sans mes parents, je m’organiserais différemment. D’une manière générale, je n’ai pas peur de faire face aux difficultés et je reste positive. Dans une dizaine d’années, je pense que ce sera plus calme. Avec mon mari, on est d’accord sur nos projets et nos objectifs. Avec la baisse de la charge financière (investissements), on diminuera aussi la charge de travail. L’idée, c’est de sortir de l’exploitation, de voir autre chose. L’action syndicale me permet de le faire, de comprendre les problèmes des autres, d’avoir une ouverture d’esprit ».Propos recueillis par Bernard Laurent…