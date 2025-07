CRP Bretagne : 56 % des porcs élevés en Bretagne

Avec 56 % de la production française, la Bretagne est la première région productrice de porcs grâce à ses 4 020 éleveurs et éleveuses. La filière représente 28 240 emplois directs non délocalisables et 20 % des emplois agricoles en Bretagne. Le chiffre d’affaires généré par la filière porcine bretonne est 2,3 milliards d’euros chaque année. « Dans un contexte de mutations agricoles et environnementales, la filière porcine bretonne s’affirme comme un pilier stratégique de l’économie régionale », lance Carole Joliff, présidente du Comité régional porcin (CRP) de Bretagne, lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 19 juin à Ploufragan (22). Elle indique que face au renouvellement des générations, la filière s’engage dans la construction de formations dédiées aux postes qualifiés permettant la transmission du savoir-faire afin d’en assurer la pérennité. Carole Joliff fait taire certains clichés : « Avec en moyenne 2,5 emplois temps plein par exploitation, les élevages bretons se distinguent par une taille 2 à 3 fois inférieure à celle des élevages voisins comme l’Espagne ou les Pays-Bas. »Nicolas Goualan…