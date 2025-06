Le PMG fera le rendement

Les cultures de colza gardent leur secret jusqu’au bout… Qu’en sera-t-il des rendements de la prochaine récolte ? « Estimer le rendement est très difficile et fastidieux. À l’œil, on n’y arrive pas. Le PMG influe énormément », résume Aurélien Gouot, conseiller en agronomie et référent colza pour la Chambre d’agriculture. De plus, la culture est capable de compenser ; les parcelles claires et peu denses peuvent donner satisfaction si les plants sont bien répartis dans le champ. Pour autant, s’il est difficile de prévoir les tonnages, « la campagne s’est plutôt bien passée, on s’attend à de bons rendements. L’enracinement a été bon, la floraison a été belle, la pression maladie a été globalement faible. Les choses se présentent plutôt bien ». Le démarrage des chantiers va s’opérer « dans des plages de récolte classiques, les pluies aident à la maturité ». Reste les pertes à la moisson, là aussi difficiles à quantifier, ou le bon stade de fauchage en cas de récolte décomposée*. L’association se développe Le conseiller constate une vulgarisation des semis de crucifères associés à d’autres plantes compagnes, et l’estime entre 10 et 20 % des colzas semés l’année dernière. Deux stratégies principales sont observées pour cette technique, en choisissant « des légumineuses gélives, qui rendent les colzas propres, ou des trèfles blancs faits pour durer qui offriront une bonne couverture après la moisson ». Aurélien Gouot rappelle que l’association d’espèces doit être réalisée « dans une parcelle à l’origine propre pour tirer les plus grands bénéfices de la légumineuse ». Choisir sa variété Pour la prochaine campagne, l’outil Myvar (www.myvar.fr.), développé par Terres Inovia, aide à sélectionner les variétés de colza les plus adaptées aux objectifs technico-économiques et aux contraintes de production. Chaque variété est classée selon un compromis entre sa productivité (rendement) et ses…