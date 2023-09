Recruter et fidéliser, l’enjeu des prochaines années

« Il faut compter 4 mois pour recruter un salarié. Les nouvelles générations sont plus mobiles, cherchent de la diversité et ne sont pas ancrées dans leur branche », introduit Stéphane Charon, directeur de Finistère Remplacement et de Partag’Emploi. L’assemblée générale de Rés’Agri Brest a choisi de mettre en lumière la thématique du recrutement et de la…