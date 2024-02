Proposer de la diversité de poste est atout

Tous les ans, la station de recherche en plants de pomme de terre d’Hanvec est en quête de personnel saisonnier pour des missions de prélèvement et des travaux sous serre, sur une période courant d’août à septembre. Sur le mois de septembre, période de reprise des scolaires, la tâche s’est compliquée au fil des ans. C’est pourquoi la Sica Bretagne Plants s’est tournée vers Partag’emploi pour trouver des bras. L’idée de cette coopération est de répondre à un besoin de main-d’œuvre sur une période précise, mais surtout de fidéliser les personnes en leur trouvant d’autres emplois le reste de l’année. Catherine Malgorn, assistante de direction en charge des ressources humaines chez Bretagne Plants propose « des postes variés, les gens sont formés, avec des progressions possibles ». Mais la responsable se heurte de plus en plus à certaines contraintes, le jeune public « est de moins en moins motorisé, nous sommes un peu éloignés de Quimper… Il faut aussi gérer les fratries, les amis qui veulent travailler en groupe ». Le partenariat avec Partag’emploi a permis de mettre à disposition 5 salariés, une aubaine pour la structure spécialisée dans les plants de pomme de terre.

Le logement du salarié est un critère très important

Salariés multi-compétents

Le fait de faire appel aux services de Partag’emploi donne accès à « des salariés multi-compétents, avec beaucoup d’autonomie et d’ouverture d’esprit », selon Stéphane Charon, directeur de la structure, qui est entré en contact avec d’autres demandeurs de saisonniers, dont des ostréiculteurs, pour couvrir l’année. « Il faut travailler de façon collective. L’attachement au CDI est de moins en moins présent, il faut l’intégrer. Les productions végétales peuvent être une porte d’entrée pour une diversité de métiers », avec en ligne de mire, des postes en élevage.

Mélissa Eid, en charge de l’activité des saisonniers pour Partag’emploi, attire l’attention sur le fait que le logement devient « un critère de choix de plus en plus important ». Le site d’embauche doit idéalement proposer ou se situer « à proximité d’une aire pour les camping-cars. Le salarié est touche à tout, migre dans l’année. La région attire les gens mobiles, il faut pouvoir leur proposer un branchement électrique ».