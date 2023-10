Linked in

Pleins d’enthousiasme, Yoann Colas, Olivier Peaudeau et Agathe Valory terminent l’aménagement de leur bâtiment.

36 ha à financer par des citoyens pour se lancer

Dans le Trégor, Agathe Valory, Olivier Peaudeau et Yoann Colas démarrent en élevage de brebis laitières, transformation et vente directe. Ils appellent les gens à soutenir leur installation en prenant des parts de foncier agricole via Terre de liens.