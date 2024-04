Le CO2 injecté dans les serres maraîchères

« La décarbonation est un enjeu très sérieux sur nos exploitations, cela n’est pas uniquement comptable », a introduit Jean-François Delaitre, président de l’association des agriculteurs méthaniseurs de France lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 4 avril à Châteaugiron (35). La table ronde sur la thématique du carbone comme levier de croissance et d’appropriation locale des projets de méthanisation a débuté par le témoignage d’Erwan Bocquier, éleveur en production laitière et gérant de la SAS Métha Treil à Machecoul-Saint-Même (44). « Mon projet de construction d’une unité de méthanisation a débuté en 2017 pour une première injection de biométhane en 2019. Dès 2020, j’ai mis en route la première installation en France qui intègre un processus de récupération du dioxyde de carbone (CO 2 ) issu de la méthanisation. Ce CO 2 est ensuite utilisé pour soutenir la photosynthèse en culture maraîchère sous serre en collaboration avec des voisins qui produisent des tomates et des concombres. »

Le carbone ne repart pas dans l’atmosphère

Une production de 2 000 à 2 200 t de CO 2

Ce CO 2 biogénique (neutre pour le climat) est issu de l’épuration du biogaz brut. Sur Métha Treil, la valorisation de ce CO 2 pour un autre usage, améliore encore la boucle d’économie circulaire créée par la méthanisation. On peut parler alors d’un bilan carbone négatif car ce carbone ne repart pas dans l’atmosphère. « Mon unité de méthanisation produit 2 000 à 2 200 tonnes de CO 2 par an alors que mes associés maraîchers ont des besoins pour leurs 15 ha de serres compris entre 5 000 et 6 000 tonnes chaque année. Pour livrer le CO 2 , j’ai investi dans un camion équipé d’une cuve et formé le chauffeur au transport de matières dangereuses. La production de CO 2 ne nécessite pas de travail en plus sur la méthanisation. C’est uniquement du temps pour le transport et le chargement. Il faut 1,5 heure pour charger la cuve du camion et autant pour la vider. » La captation du CO 2 issu de la méthanisation a nécessité un investissement de 1 million d’euros qui devrait être rentabilisé sous 9 à 10 ans.