Témoignage d’éleveurs : « Épanouis dans notre métier »

Gurvan et Erwan Sagory ont fait évoluer la ferme familiale vers un système pâturant qui leur convient aussi bien en organisation du travail qu’en résultats économiques. À Trédaniel (22), Gurvan Sagory s’est associé à ses parents en 2014. L’exploitation compte alors 30 vaches (260 000 L de lait livrés par an) et un atelier naisseur – engraisseur…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous