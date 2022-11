UN ÉLEVAGE À SON IMAGE

Dans ce magazine, la parole est donnée aux représentants de plus d’une vingtaine d’élevages laitiers bretons. Beaucoup semblent nous dire que souvent les choses simples sont les plus efficaces, voire les plus rentables. En fonction des conditions pédoclimatiques, de l’aménagement du foncier ou encore de la main-d’œuvre disponible sur l’exploitation, chacun cherche à développer un troupeau facile à conduire. Son troupeau facile à conduire.

Bien sûr, le levier génétique est précieux. Quelles races ou quels types de vaches pour produire beaucoup de lait, pour éviter tout souci (santé mammaire, reproduction, qualité des membres) ou bien pâturer au maximum ? Comme pour l’alimentation dans une région où poussent l’herbe et le maïs, les uns et les autres n’ont pas le même modèle en tête.

Ces reportages nous montrent aussi que, au fil d’une carrière d’éleveuse ou d’éleveur, tout n’est qu’affaire de choix. Et les changements de trajectoire sont possibles, peut-être même recommandés. Intensifier, extensifier, opter pour le robot ou la monotraite, déléguer l’élevage des génisses, changer de race ou croiser, etc., l’important, surtout, est de trouver son chemin pour être à l’aise dans ses bottes au quotidien.

Au sommaire de ce dossier