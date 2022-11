35.000 litres de lait par vache réformée

Sur l’élevage d’Hervé et Damien Le Tendre, les génisses vêlent tôt et font plus de 3 lactations dans leur carrière. La production laitière moyenne est de 14,5 litres par jour de vie. Entourée de campings et de routes, la ferme de Quelescouet ne compte qu’une vingtaine d’hectares accessibles aux 80 laitières. Le pâturage se limite…

