Salon de la Méthanisation, le 30 et 31 mars à Nantes

Infos pratiques

Salon Bio 360 aura lieu les 30 et 31 mars au Parc des expositions à Nantes, les restrictions de Covid pour les événements ayant pris fin le 14 mars. Ouverture des portes de 9 h à 18 h le mercredi 30 mars et de 9 h à 17 h le jeudi 31 mars. Entrée gratuite sur présentation d’un e-badge à remplir sur www.bio360expo.com. Adresse : Parc des expositions – Route de Saint-Joseph de Porterie – 44300 Nantes

Les conférences

Mercredi 30 mars

• 10 h – 11 h 30 / Méthanisation : quoi de neuf en 2022 ? Animé par Armelle Damiano – Aile ;

• 11 h – 12 h / Ateliers formations biogaz, animé par Grégory Lannou – Biogaz Vallée ;

• 11 h – 13 h / Charges : se remettre en question pour un optimum économique, animé par Hélène Berhault Gaborit – AAMF ;

• 14 h – 16 h / Agriculture et Méthanisation : la synergie est possible, animé par Armelle Damiano – Aile ;

• 15 h 45 – 18 h / Méthane de synthèse : parcours, progrès et perspectives, animé par David le Noc – ATEE ;

• 16 h – 17 h 30 /Méthanisation : quantifier votre réduction de GES – méthodes & outils.

Jeudi 31 mars

• 9 h 30 – 11 h 30 /Méthanisation et biogaz : panorama des innovations en matière de production et valorisation, animé par Claire Desforges – Sydela Énergie 44 ;

• 11 h 30 – 13 h / Atelier cuisine : les meilleures sauces pour lier méthanisation et territoire, animé par Adeline Haumont – Aile ;

• 14 h – 15 h 30 / Vers une gestion territoriale concertée des biodéchets : de la collecte à la valorisation, animé par Ademe Pays de la Loire – Aurélie Busson ;

• 15 h 30 – 17 h/ Stations BioGNV : enjeux nationaux, dynamique territoriale et innovation, animé par Mickaël Thomas – Methatlantique.

Visites techniques du salon Biogaz

Mardi 29 mars 2022, 2 sites de méthanisation ouvrent leurs portes en Vendée.

Visite de Métha-vie SAS : réussir un projet biométhane de territoire

Projet emblématique par son montage et son financement, ce site en injection mis en service en 2019 (285 Nm3/h, 9 M€) allie agriculteurs, coopératives agricoles et syndicat d’énergie. Détenu à 55 % par 19 exploitations agricoles qui cherchaient à se diversifier en pleine crise du prix du lait en 2009, ce projet ouvre de nouvelles pratiques par la production locale d’énergie renouvelable, par la capacité à épandre un engrais naturel et non odorant et bientôt par la valorisation du CO2.

Visite du Gaec bon vent : optimiser la production d’électricité via ORC

« Tendre vers l’autonomie, en respectant l’environnement et en exploitant toutes les ressources de la ferme ». Tel est le credo du Gaec Bon Vent. Cette exploitation agricole familiale comprend un élevage de 200 vaches

allaitantes et de 150 truies, sur 540 ha dédiés pour moitié aux cultures et aux espaces enherbés. Après l’installation d’une fabrique d’aliments pour le cheptel en 2004, puis de panneaux solaires en 2009, le Gaec boucle la boucle en 2018 avec la mise en service d’une unité de méthanisation en cogénération de

350 kWé, soit un investissement de 2,50 M€ sans subventions. Une partie de la chaleur produite sert à chauffer le bâtiment dédié aux porcelets. Le reliquat de la chaleur est envoyé au module ORC fourni par Énogia, pour la production d’électricité additionnelle rémunérée au même tarif de rachat que le moteur de cogénération. Plus d’informations et inscriptions sur www.bio360expo.com