Plus de maïs dans les méthaniseurs

Un rapport de la Dreal sur le fonctionnement des unités de méthanisation bretonnes indique que le maïs est plus utilisé dans les méthaniseurs mais que la réglementation est respectée.

Début 2019, la Dreal Bretagne a souhaité faciliter le travail de déclaration annuelle des méthaniseurs ayant un contrat d’achat d’électricité ou de biométhane. Une plateforme de saisie des bilans de fonctionnement a donc été créée pour récupérer les données de fonctionnement des unités bretonnes. « Ces déclarations ont permis de réaliser un bilan de fonctionnement des installations sur l’année 2018. Ce travail a été réalisé en partenariat avec l’association Aile, l’observatoire de l’environnement en Bretagne et l’Ademe régionale », indique Béatrice Mégret, chargée de la communication pour Aile.

Moins de Cive et d’ensilage d’herbe

L’échantillon se compose de 61 unités de méthanisation mais seuls 52 fichiers ont pu être analysés. Le rapport de la Dreal indique que ces 52 unités ont traité 372 500 t d’effluents d’élevage soit 1,4 % des effluents disponibles en Bretagne. « Les unités bretonnes valorisent bien leurs effluents d’élevage dans leur ration d’intrants », précise Aile. Les intrants végétaux agricoles représentent 10,8 % de la totalité des intrants des unités enquêtées. Globalement, il y a 49 % de maïs supplémentaire introduit par rapport à la ration prévisionnelle. En moyenne chaque unité introduit 15,7 ha de maïs dans la ration. En revanche, les unités valorisent 38 % de Cive et 61 % d’ensilage d’herbe en moins.

« Cette comparaison entre la ration réelle et la prévisionnelle permet d’évaluer les évolutions sur les ressources utilisées mais ne préjuge pas du bon respect de la réglementation par les installations concernées qui ont le droit d’intégrer jusqu’à 15 % du poids de leur ration globale en culture énergétique. » Concernant la productivité, le temps de fonctionnement moyen à puissance maximale est de 7 200 heures par an, soit un facteur de charge de 82 %. « La capitalisation des données de fonctionnement représente un enjeu majeur pour le bon fonctionnement et développement de la filière. Les prochains bilans permettront de suivre l’évolution des unités et les grandes tendances du parc breton. »