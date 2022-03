Des bâtiments tournés vers le bien-être

Le bien-être animal est aussi un outil marketing

Pour devenir éleveur, il faut tout d’abord être passionné et aimer les animaux. Le bien-être animal est donc, depuis toujours, au cœur du métier car pour obtenir de bonnes performances sur son élevage il faut que les animaux s’y sentent bien. Cependant, le bien-être animal est devenu aussi un outil marketing au service des marques, des industriels et des distributeurs.Ces derniers ne manquent jamais de le mettre en avant sur les barquettes des produits agricoles pour gagner encore quelques points de marge. Une valeur ajoutée qui peine à redescendre jusqu’aux éleveurs. Et pourtant, ce sont bien eux qui portent les investissements pour répondre aux nouvelles attentes sociétales.

Dernière couleuvre dure à avaler pour les producteurs à partir de janvier : un référent bien-être doit être nommé sur chaque exploitation suite à une formation… Comme si les éleveurs avaient attendu de recevoir des leçons dispensées par des personnes ne mettant jamais les bottes pour mettre en place du bien-être animal dans les fermes.

Au sommaire de ce dossier