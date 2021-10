Détecter le datura grâce au drone

Telespazio France, leader européen des services spaciaux satellitaires à valeur ajoutée, propose un outil de détection du datura stramoine. Baptisé GeoAdventice, cet outil permet aux agriculteurs et techniciens de repérer « l’herbe du diable » grâce à un drone et une intelligence artificielle. La détection est possible dans les cultures de printemps et légumes de plein champ.

Après le survol de la parcelle, une cartographie est remise, permettant ainsi à l’exploitant de cibler précisément le datura lors d’un désherbage.