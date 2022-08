Lemken distribue un outil pour désherber mécaniquement les buttes

Lemken propose un panel d’outils destiné au désherbage mécanique des buttes de carottes et pommes de terre. La gamme EC-Ridger, de la marque Steketee, est actuellement disponible pour une largeur de rang de 75 cm. Les outils sont équipés de disques de binage qui viennent couper les adventices sur la butte et sur les flancs, ainsi que de dents de vibro et des corps butteurs. Le constructeur propose trois déclinaisons de l’EC-Ridger.

L’EC-Ridger 5 convient aux sols légers et aux cultures qui n’ont pas besoin d’un buttage important. Il est disponible en montage frontal ou arrière.

L’EC-Ridger 7 est adapté aux conditions difficiles. Monté à l’arrière, ses accessoires le rendent polyvalent. En effet, pour une utilisation dans les sols légers, les corps butteurs peuvent être remplacés par des disques billonneurs. Dans des sols plus lourd, l’utilisateur peut ajouter une sous-soleuse.

L’EC-Ridger 9 est également monté à l’arrière et possède différents modules dont un avec des socs de binage et un avec des disques de binage. La gamme d’outils complémentaires comprend des dents vibro, des disques billonneurs et des socs butteurs. Ses roues de jauges apportent de la précision dans le réglage de la profondeur de travail.

Avec ces produits, Lemken souhaite proposer aux agriculteurs une solution aux problématiques de désherbage chimique, notamment dus à la disparition de plus en plus de matières actives.