Le Brésil, l’Australie et l’Inde renforcent leur place dominante dans les exportations mondiales de viande bovine. « Ils ont concentré 59 % des volumes exportés, contre 46 % en 2022. La hausse de production dans ces trois pays a permis un important bond de leurs exportations, venu alimenter la…
Échanges mondiaux de viande bovine : Les grands exportateurs confirment
La croissance du cheptel mondial de bovins et buffles a marqué une pause sur 2025, mais la production et les échanges internationaux de viande bovine ont encore progressé. Le Mercosur perce en Union européenne (UE).