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Échanges mondiaux de viande bovine : Les grands exportateurs confirment

La croissance du cheptel mondial de bovins et buffles a marqué une pause sur 2025, mais la production et les échanges internationaux de viande bovine ont encore progressé. Le Mercosur perce en Union européenne (UE).

Lecture : 3 min.
Feed lot au Brésil - Illustration Échanges mondiaux de viande bovine : Les grands exportateurs confirment
La viande bovine brésilienne renforce sa place sur l’échiquier international. | © Getty Images

Le Brésil, l’Australie et l’Inde renforcent leur place dominante dans les exportations mondiales de viande bovine. « Ils ont concentré 59 % des volumes exportés, contre 46 % en 2022. La hausse de production dans ces trois pays a permis un important bond de leurs exportations, venu alimenter la…

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