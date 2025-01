Plus d’efficacité dans la distribution des rations

La distribution des rations alimentaires aux vaches laitières et aux autres lots du troupeau est un élément crucial pour optimiser la production de lait, la santé animale et la rentabilité de l’élevage. Ce dossier présente différentes organisations et matériels de distribution visant à apporter de la précision dans la ration, à gagner en confort de travail, à optimiser le temps d’astreinte…