Votre exploitation est-elle protégée contre une cyberattaque ?

Tout système connecté peut être un point d’entrée pour des personnes malveillantes : logiciels de gestion, automates (robots de traite, irrigation, stations météo…), matériel connecté (GPS, drones, tracteurs connectés). Sécuriser son exploitation agricole devient alors essentiel pour assurer la continuité de son activité, éviter les attaques coûteuses, protéger les informations sensibles et in fine, maintenir la confiance de ses partenaires. Les exploitations agricoles figurent désormais parmi les cibles privilégiées des cybercriminels. La digitalisation croissante du secteur agricole, notamment à travers l’usage de robots, de capteurs et d’outils connectés (par exemple les stations météo), expose les agriculteurs à des risques cyber de plus en plus importants.

Utilisation des outils numériques : les risques à connaître

Un piratage peut entraîner des arrêts d’activité majeurs, par exemple en paralysant des équipements essentiels tels que les robots de traite ou d’alimentation, les systèmes d’irrigation ou encore les logiciels de gestion. Les données sont aujourd’hui au cœur du pilotage des exploitations. Leur altération (perte ou fuite de données sensibles) peut fausser le pilotage des cultures, entraîner des erreurs de dosage ou conduire à de mauvaises décisions techniques et économiques. Enfin, les exploitations agricoles ne sont pas à l’abri de cyberattaques plus classiques, rançongiciel ou intrusions malveillantes, souvent aggravées par des erreurs humaines ou de mauvaises pratiques (mots de passe trop faibles, clics sur des liens frauduleux, absence de mises à jour des systèmes).

Opter pour la prévention : une sécurité nécessaire

En cas de cyberattaque, les conséquences peuvent être financières (un déblocage et une restauration pouvant coûter plusieurs milliers d’euros, perte ou baisse de la production et des rendements, perte de données comptables et fiscales…), mais pas seulement. À cela s’ajoutent des coûts cachés, le temps perdu, le stress et la fatigue générés par la gestion d’un tel incident. La prévention des risques cyber revient nettement moins cher que subir les conséquences d’un incident majeur. Un audit cybersécurité pour une exploitation agricole sécurise les données de production, les dispositifs d’aides et la continuité d’activité. Son coût (entre 750 € et 2 500 €) reste inférieur à la plupart des opérations techniques courantes, tout en permettant d’éviter des interruptions de l’activité et des pertes financières. Un accompagnement adapté permet d’identifier les vulnérabilités spécifiques à votre exploitation et de mettre en place des mesures concrètes et proportionnées.

Amandine Zouzi / Orcom

Les mesures essentielles pour une exploitation agricole