Nouvelles technologies : Façonner l’agriculture de demain avec les OAD

OAD. Derrière ces trois lettres se cache une myriade de logiciels et de services numériques conçus pour aider les agriculteurs à prendre des décisions plus précises, qu’elles soient manuelles ou automatisées. Ces outils s’appuient sur des données provenant de multiples sources : capteurs, drones, satellites, tracteurs… « Les outils d’aide à la décision permettent à l’utilisateur de prendre des décisions plus efficaces et plus éclairées », affirme Francis Jumel, de la société Telespazio. En parallèle, l’intelligence artificielle s’intègre de plus en plus à ces solutions, décuplant ainsi leurs capacités. Ils pourront alors prévoir les conditions météo plus précisément, prédire les tendances du marché ou encore faciliter la gestion des ressources humaines et du travail agricole. Prendre des décisions plus efficaces et plus éclairées Collecter des données « Notre boîtier se connecte facilement au tracteur via la prise diagnostic », explique Florentin Cailler, spécialiste produit chez Climate FieldView. « Les données collectées peuvent être exploitées du semis à la récolte. » Sur la plateforme web, l’agriculteur bénéficie d’une traçabilité complète de ses opérations : doses de semis, variétés implantées, traitements de semences, apports d’engrais, interventions phytosanitaires… L’outil permet aussi de visualiser des images satellites des parcelles pour « identifier les zones prioritaires à observer lors du tour de plaine ». Le croisement de toutes ces données permet de générer des cartes de modulation. L’agriculteur peut ainsi adapter la quantité d’intrants en fonction du potentiel des zones de la parcelle ou de la biomasse des cultures en place. L’IA détecte les adventices Telespazio propose, de son côté, des survols de parcelles par drone pour repérer les adventices. Nos modèles sont aujourd’hui capables d’identifier le chardon, le rumex, la morelle, le datura, l’ambroisie…» , liste Francis Jumel. « L’agriculteur reçoit ensuite une carte localisant précisément les adventices dans sa parcelle. En fonction des…