Facturation électronique : ORCOM aux côtés des exploitations agricoles pour une transition maîtrisée

Une réforme qui fait évoluer les pratiques

La facturation électronique ne se limite pas à un simple changement de format : elle marque une évolution des pratiques administratives et des échanges avec les partenaires économiques et l’administration fiscale. Si cette transformation nécessite une adaptation des organisations existantes, elle ouvre également la voie à des processus plus fluides, plus sécurisés et mieux structurés.

« Dans le monde agricole, les situations sont très contrastées : certains exploitants sont déjà à l’aise avec les outils numériques, quand d’autres rencontrent des difficultés sur la gestion administrative et informatique. Cette diversité impose un accompagnement adapté, progressif et pragmatique » Luc Hoarau, Directeur du pôle Terre et Mer au sein d’ORCOM.

Luc Hoarau, Directeur du pôle Terre et Mer au sein d’ORCOM

ORCOM : un accompagnement dès le diagnostic

Chez ORCOM, l’accompagnement commence toujours par une phase d’audit. L’objectif est d’analyser les pratiques existantes : comment les factures sont aujourd’hui émises (bien souvent par les coopératives), reçues et classées, quels outils sont utilisés, quels sont les volumes, les points de blocage et les risques. Ce diagnostic permet d’identifier le niveau de maturité de l’exploitation face à la réforme et de proposer un plan d’actions personnalisé, sans solution standardisée imposée.

Une expertise indépendante dans le choix des solutions

Le marché de la facturation électronique est en pleine évolution, avec une multitude d’éditeurs et de plateformes. Adoptant une approche indépendante et objective, ORCOM a analysé différents acteurs du marché afin de retenir une solution fiable, conforme et adaptée aux spécificités des exploitations agricoles.

En matière de facturation électronique, ORCOM accompagne tous types d’exploitations agricoles : production laitière, ostréiculture, grandes cultures ou élevage porcin.

Aujourd’hui, ORCOM est en mesure de mettre à disposition de ses clients une plateforme agréée (Ma PA ORCOM) répondant aux exigences réglementaires, tout en restant simple d’utilisation.

Cette plateforme centralise l’ensemble des flux : factures émises (pour les entreprises qui font de la vente directe par exemple), factures reçues, données de paiement et obligations de transmission à l’administration fiscale.

« Notre rôle n’est pas de pousser une solution, mais de sécuriser le choix. L’exploitant n’a pas à devenir expert de la facturation électronique : nous sommes là pour lui proposer un outil conforme, simple et surtout adapté à sa réalité quotidienne. L’objectif est que la solution s’intègre naturellement à son fonctionnement, sans alourdir sa charge administrative », explique Luc Hoarau.

Une mise en place sécurisée et progressive

L’accompagnement ne s’arrête pas au choix de l’outil. ORCOM intervient sur la mise en œuvre concrète : paramétrage, tests de fonctionnement, vérification des flux, compatibilité avec les logiciels existants et sécurisation des échanges.

Cette phase est essentielle pour éviter les blocages lors de l’entrée en vigueur de la réforme et garantir une continuité d’activité sans rupture.

Un accompagnement humain et personnalisé

La réussite de la facturation électronique repose largement sur l’humain. ORCOM accompagne les exploitants et leurs équipes dans la prise en main des outils, la formation et l’adaptation des nouvelles pratiques. Pour certaines exploitations, cela peut également passer par une réflexion plus large sur l’organisation administrative, avec l’appui d’assistants administratifs ou un suivi renforcé de la part d’ORCOM. L’objectif est clair : ne laisser aucun exploitant seul face à la réforme.

Un gain de temps au service du conseil

À terme, la centralisation des flux sur une plateforme agréée permet de limiter fortement les tâches administratives chronophages, souvent en marge de la mission comptable entre le cabinet et l’exploitant, mais néanmoins prises en charge par les équipes au quotidien : relances pour factures manquantes, recherches de documents ou classements manuels. Pour les exploitants, cela se traduit par une relation plus fluide avec leur expert-comptable et un accompagnement plus serein et plus utile dans le pilotage de leur activité.

Transformer une obligation en opportunité

La facturation électronique est une obligation réglementaire, mais elle peut devenir une véritable opportunité de modernisation pour les exploitations agricoles, à condition d’être bien accompagnées.

ORCOM s’inscrit pleinement dans cette démarche : diagnostiquer, conseiller, équiper et accompagner durablement les exploitants, en tenant compte de leurs réalités de terrain.