ORCOM, partenaire stratégique des exploitants agricoles bretons

Depuis plus de 40 ans, ORCOM accompagne les exploitants agricoles en mettant à leur disposition une expertise globale et diversifiée pour répondre aux multiples enjeux de la profession. En Bretagne, région agricole phare, le Pôle Terre & Mer d’ORCOM offre un accompagnement sur mesure et au plus près des exploitants grâce à ses nombreux cabinets implantés dans la région.

Le pôle Terre et Mer, une expertise sectorielle pour une agriculture bretonne dynamique

Avec une équipe pluridisciplinaire composée de comptables, juristes agricoles, ingénieurs et conseillers spécialisés, ORCOM soutient les exploitants agricoles dans toutes les phases de leur développement.

Qu’il s’agisse de production laitière, d’ostréiculture, de grandes cultures ou d’élevage porcin, chaque filière bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins spécifiques.

La force et la particularité du pôle est précisément d’avoir des ingénieurs conseil, qui interviennent en binôme avec l’expert-comptable. Cela crée une complémentarité dans le suivi et la gestion des projets.

Dominique Laloue, ingénieure conseil, précise : « Les ingénieurs conseil sont en veille par rapport à toutes les nouvelles opportunités pour les agriculteurs, et réalisent des études technico-économiques pour s’assurer de la viabilité des projets. Ils accompagnent sur du long terme et anticipent les besoins des agriculteurs avec comme enjeu de participer au renouvellement des générations et à la transmission des exploitations agricoles en réalisant des évaluations d’entreprises et des protocoles d’accord ».

Une offre structurée pour des exploitants exigeants

ORCOM propose une gamme complète de services destinés à accompagner les exploitants dans leurs démarches quotidiennes et stratégiques :

Gestion et pilotage des exploitations avec des outils spécifiques au service d'une gestion comptable et fiscale, administrative et sociale performante.

Accompagnement juridique et patrimonial avec des solutions personnalisées pour la transmission, la structuration patrimoniale et l'optimisation fiscale.

Accompagnement des chefs d'exploitation à travers le soutien dans le pilotage des activités, dans les décisions stratégiques et la structuration de projets innovants ou de transformation.

Installation des jeunes agriculteurs avec des études prévisionnelles, du conseil dans le choix des statuts et de l'aide à l'obtention de financements.

Une vision engagée pour une agriculture d’avenir

Convaincu que l’avenir de l’agriculture passe par l’innovation et la durabilité, ORCOM s’engage aux côtés des exploitants. En Bretagne, cela se traduit par des projets aboutis : diversification vers la vente directe, création de circuits courts, méthanisation, transition vers l’agriculture biologique ou les énergies renouvelables, comme le photovoltaïque.

Exemple marquant : ORCOM a accompagné un couple d’exploitants laitiers pour créer un atelier de production de glaces à la ferme. Cette transformation audacieuse a redonné une dynamique positive à leur activité, tout en valorisant leur savoir-faire familial. Aujourd’hui, cette exploitation attire une clientèle fidèle et diversifie ses revenus.

Membre actif d’Agriculteurs de Bretagne et de l’Agri Breizh Club à Quimper, ORCOM participe activement à une communication positive et valorisante sur les métiers de l’agriculture, pour repositionner les exploitants agricoles comme des acteurs incontournables de l’économie régionale.

Transmission : une étape clé accompagnée avec expertise

D’ici 2026, plus d’un tiers des exploitants agricoles en France seront en âge de prendre leur retraite (étude Chambre Agriculture*). Or un tiers des exploitants est dans l’incertitude quant au devenir de son exploitation, voire envisage sa disparation (Journal Officiel**).

Particulièrement complexe en raison des enjeux fonciers et de la valeur totale de l’exploitation, la transmission d’une exploitation est une étape délicate qui demande une anticipation rigoureuse et une préparation minutieuse, à travers un diagnostic complet et approfondi de l’entreprise.

Le choix d’une relation de confiance avec ORCOM

En Bretagne, les exploitants agricoles trouvent en ORCOM un allié de confiance pour concrétiser leurs ambitions et relever les défis du futur. Que ce soit pour réaliser un diagnostic, concrétiser des projets d’investissement ou innover dans les pratiques, ORCOM s’engage à offrir un accompagnement à chaque étape, pour optimiser la production tout en répondant aux attentes des consommateurs et des pouvoirs publics.

Luc Hoarau, directeur du pôle Terre et Mer, incarne cette proximité.

« Au départ, je me voyais bien devenir agriculteur et diriger une exploitation maraîchère. C’était avant de faire de la comptabilité, un domaine qui m’a tout de suite passionné. » Luc Hoarau, directeur du pôle Terre et Mer

Cette double sensibilité, à la fois humaine et technique, reflète l’approche d’ORCOM : des collaborateurs ancrés dans la réalité des exploitants, construisant des relations basées sur la confiance et un accompagnement personnalisé.

