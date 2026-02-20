Communication, soutien, technique : le GIO sur tous les fronts

Le GIO, syndicat inter-espèces ovin et caprin, poursuit sa re- structuration. Créé en 1963 dans les polders du Mont-Saint-Michel, il s’est progressivement étendu à l’Ille-et-Vilaine, s’est ouvert à la filière caprine et, depuis l’an dernier, propose ses services à l’ensemble des éleveurs bretons.Ses actions de communication couvrent de nombreux volets : promotion des métiers des filières petits ruminants auprès des lycéens avec les Ovinpiades – dont la finale nationale se tiendra samedi au Salon de l’Agriculture –, mise en valeur du métier d’éleveur à travers des témoins formés par la FNO, présence sur le Space et organisation de concours ovins et caprins, participation à différentes structures (GIE Élevages de Bretagne, Interbev, Comité loup 56…) ainsi qu’aux interprofessions, dont l’Anicap. Le syndicat assure également la diffusion d’informations techniques et professionnelles (bulletins FNO, Capr’Infos, Agri invest…).« L’information doit circuler. Les éleveurs qui se coupent des réseaux d’information se retrouvent souvent en difficulté », insiste Jean-Pierre Commereuc, éleveur ovin à Langan (35) et président de la structure.Les représentants restent par ailleurs attentifs aux besoins du terrain. Cette année, ils ont notamment été sollicités à la suite de vols d’animaux, un phénomène en recrudescence remontant de Loire-Atlantique : « Il est important d’avoir le soutien de la profession dans ces cas-là. Car si l’impact est économique, le choc est aussi psychologique. Et nous ne voulons pas que les éleveurs se découragent et arrêtent la production. » Le sujet est également porté par la FNO : « Le ministère de l’Agriculture a été alerté. »Pour 2026, plusieurs rendez-vous sont déjà programmés avec le soutien du GIO : une journée technique caprine le 2 juin – une nouveauté –, une journée technique ovine à l’automne, la présence au Space avec l’organisation d’un concours de la race vendéenne, ainsi que les journées techniques ovines (rencontre des techniciens…