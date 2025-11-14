SNO et SINS : une origine commune à démontrer

Dans un article de mai sur le SINS, Nutréa présentait ses travaux menés en partenariat avec ADM et le professeur Reiner, notamment sa démarche auprès des éleveurs pour objectiver la présence des lésions nécrotiques sur les porcelets dans les 24 à 72 heures après la mise bas.

Un essai terrain pour mieux appréhender le syndrôme de nécrose des oreilles

Ainsi, pour optimiser les performances des truies et la qualité du porcelet nouveau-né, Nutréa a travaillé depuis mars 2024 sur un programme nutritionnel ciblé sur les truies, afin de limiter l’incidence du SINS.

Un essai terrain à l’EARL de Maneguen

En avril dernier, messieurs Le Calvé, EARL de Manéguen (56), confrontés à une problématique récurrente de nécrose apicale des oreilles en post-sevrage et pouvant apparaître dès 10 jours suivant le sevrage (à 28 jours), ont sollicité Nutréa pour travailler sur le sujet.

Dans le but d’explorer l’hypothèse selon laquelle le syndrome de nécrose des oreilles et le SINS auraient une origine commune, la première étape a été de réaliser des diagnostics SINS en maternité sur plusieurs bandes.

Ces derniers ont révélé une prévalence importante de lésions au niveau du talon, de la couronne et de la queue.

Suite à ce constat, des adaptations nutritionnelles sur les formules alimentaires gestante et allaitante ont été réalisées et un essai a été proposé aux agriculteurs par Nutréa, en partenariat avec ADM.

L’objectif de cet essai est double :

• Réaliser un suivi longitudinal pendant 1 an sur l’élevage avec des diagnostics SINS réguliers en maternité et une notation des oreilles en post-sevrage sur l’ensemble des porcelets des bandes sélectionnées ;

• Évaluer les effets d’une sécurisation nutritionnelle visant à réguler le métabolisme inflammatoire et immunitaire des truies gestantes et allaitantes, dans le but d’améliorer la robustesse des porcelets à la naissance, au sevrage et en post-sevrage.

L’essai a débuté à la fin de l’été et se poursuivra sur l’année 2026. Florence Mayette, vétérinaire nutrition porc Nutréa

Une origine commune

Le développement précoce des lésions nécrotiques sur les oreilles des porcelets, et le score SINS observé sur les animaux autour de la naissance, laissent supposer une origine lointaine du problème, compatible à une dérive inflammatoire chez la truie autour de la mise bas ayant pour conséquence d’augmenter la sensibilité des porcelets à leur environnement.

Impact économique du SINS