Aura s’implante en Ille-et-Vilaine

« Ces dernières années, nous soignions les vaches avec une mélangeuse de 20 m3 qui était en bout de course », annonce Jean-Francis Dragon, l’un des 4 associés du Gaec Melieg. « Je passais 4 à 5 heures par jour à distribuer les rations. J’ai 52 ans, et je ne me voyais pas continuer comme ça jusqu’à la retraite. » Depuis juillet 2025, le robot d’alimentation Aura de chez Kuhn a remplacé la mélangeuse vieillissante. Vendu par les Ets Werschuren (Dol-de-Bretagne), il a coûté 260 000 euros (hors aménagements et relais Wi-Fi). Une partie a été subventionnée par Agri Invest. Moins d’astreinte Les éleveurs apprécient particulièrement le gain de temps quotidien. L’astreinte libérée permet de faire plus de suivi d’élevage et d’avoir plus de souplesse pendant les week-ends. Les éleveurs, qui prenaient jusqu’alors 2 semaines de vacances par an, espèrent désormais s’offrir davantage de week-ends de 3 ou 4 jours. « Ici, tout est autoconstruit », ajoute Jean-Francis Dragon. « Je peux maintenant avancer plus facilement sur les chantiers de la ferme. » Je passais 4 à 5 heures par jour à distribuer L’automate travaille 8 heures par jour, sans broncher. De 5 h 45 à 19 h, il soigne les 370 vaches laitières, vaches taries et génisses avec 6 rations différentes. Les taries ont désormais deux rations distinctes en fonction des lots, et les génisses ont trois rations en fonction de leur âge. Les associés ont observé une meilleure croissance des jeunes animaux, qui devrait aussi se traduire par une diminution de l’âge au vêlage. La production laitière a quant à elle augmenté de 3 kg/VL. « La qualité de fourrage n’a rien à voir avec celle de notre mélangeuse, qui à la fin, mélangeait d’ailleurs très mal », précise l’agriculteur. Depuis la mise en route du robot, les…