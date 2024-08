Gaec Douillet à Val-d’Izé (35) : Qualité de vie et efficacité économique

>Sur le Gaec Douillet à Val-d’Izé (35), en bio depuis 2018, l’organisation du travail a fait partie des objectifs de Romain Chevrel dès son installation avec son père René en 2013, avec comme objectifs de « dégager du temps libre, réduire la pénibilité du métier et se faire remplacer facilement. » Employant une personne salariée à temps plein, ils gèrent un troupeau de 117 vaches laitières (716 000 L produits) sur une SAU de 124 ha.« Je ne travaille pas le mercredi »« Nous travaillons 40 h par semaine et par associé et prenons 4 semaines de congés par an et 1 week-end sur 3. Je ne travaille pas le mercredi pour profiter de ma famille et faire du sport », a détaillé Romain Chevrel lors d’une porte ouverte organisée fin juin sur le Gaec, dans le cadre du séminaire final du projet R4D. L’éleveur est également administrateur chez Agrial et accueille souvent du public sur sa ferme.Plusieurs évolutions ont permis aux associés de gagner du temps. En 2014, la stabulation a été agrandie et passée d’une aire paillée à des logettes-tapis en système lisier. « Nous avons investi dans 2 robots de traite en 2017. Comme ils ne sont pas surchargés, les alertes sont coupées de 22 h à 7 h 30. L’élevage des génisses a également été délégué. Et nous faisons beaucoup appel à la Cuma et l’ETA, pour les récoltes, les épandages, le désherbage mécanique… »Maximisation du pâturageLes robots n’empêchent pas de maximiser le pâturage. Un boviduc à double sortie a permis d’augmenter l’accessibilité de 20 ares/VL. « Les vaches sortent généralement toute l’année, parcourant une distance maximale de 900 m par rapport aux robots. À partir de mi-mars, elles ont des parcelles de jour et de nuit et sont obligées de passer par les bâtiments et…