Ration maîtrisée, production optimisée

« Au moment de mon installation en 2011, nous avions un système plutôt herbager avec du pâturage tournant dynamique », introduit David Beauducel, l’un des associés du Gaec du Champ Moine. « Économiquement, les résultats n’étaient pas satisfaisants et nous avions plusieurs soucis techniques. » Les éleveurs rencontraient en effet des difficultés au niveau de la reproduction et de la production laitière. De plus, la gestion de l’herbe dans la ration d’été devenait un « casse-tête quotidien » en raison de la fluctuation des valeurs alimentaires. Les résultats techniques et économiques n’ont fait que progresser Arrêt du pâturage En 2018, les agriculteurs décident de passer leur élevage en hors-sol. « Nous avons anticipé le changement en axant la génétique sur les pattes, la morphologie et la santé de la mamelle », indique David Beauducel. La ration a été quant à elle complètement revue avec un objectif d’utilisation d’aliments autoproduits au maximum. « Nous sommes passés d’une ration semi-complète à une ration complète », précise le Bretillien. « La complémentation se faisait quant à elle au Dac. » Le changement d’alimentation s’accompagne rapidement d’une augmentation de 5 kg de lait ainsi qu’une amélioration des taux et de la santé des animaux. « Les vaches produisaient à l’époque 33 kg de lait en moyenne », se souvient l’éleveur. « Mais une fois notre nouveau système en croisière, nous avons décidé de tout chambouler en passant en traite robotisée en 2020. » Le fourrage est repoussé plusieurs fois par jour par un Juno de chez Lely. Une ration aux valeurs fixes Le cheptel compte aujourd’hui 110 Prim’Holstein qui ont produit environ 1,4 million de litres sur la campagne 2024. La traite est effectuée par deux Lely A5, non saturés par le nombre de vaches. « Cela permet d’éviter toute concurrence entre elles et…