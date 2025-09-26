Pac 2028 : Front breton sur le budget

Alors que la Commission européenne a dévoilé en juillet ses premières propositions pour la prochaine Politique agricole commune (Pac), la Bretagne veut faire entendre sa voix. Réunis à l’initiative du président de Région, Loïg Chesnais-Girard, élus de la Chambre d’agriculture et syndicalistes ont livré un constat commun : la réduction du budget européen pour l’agriculture inquiète, dans un contexte où l’alimentation demeure un besoin vital et stratégique.

Budget en recul et renationalisation

« La Pac représente aujourd’hui 25 % du budget de l’UE. La proposition actuelle descend à 15 % » a alerté Éric Sargiacomo, vice-président de la commission agriculture au parlement européen, rappelant l’impact de l’inflation sur la période 2021-2028. Pour Laurent Kerlir, président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, « moins 20 à moins 25 %, ce n’est pas admissible ». Même tonalité à la FRSEA, avec Laëtitia Bouvier pour qui le maintien d’un budget à deux piliers est « indispensable pour éviter les distorsions de concurrence ».

Parler d’une seule voix pour défendre nos zones d’élevage

La Confédération paysanne met en garde : seules les aides au revenu resteraient financées à 100 % par Bruxelles, le reste relevant du cofinancement des États et régions. « C’est une renationalisation de la Pac, avec le risque d’autant de politiques que de pays », déplore René Pouëssel. La Coordination rurale, elle, déplace le débat : « Il faut défendre la valeur ajoutée et les prix avant tout. Sans régulation économique, la Pac perd son sens. »

L’installation des jeunes, priorité partagée

Le renouvellement des générations a occupé une large place dans les échanges. Les Jeunes agriculteurs de Bretagne plaident pour qu’au moins 10 % du budget de la Pac soit fléché vers l’installation.

L’augmentation récente de la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) en Bretagne, passée de 22 000 à 30 000 €, a été saluée. « Un signal fort, mais insuffisant face aux besoins », estime Charles Fossé, président des JA Bretagne, relevant au passage que « d’autres régions montent jusqu’à 70 000 € ».

La réduction des gaz à effet de serre, la gestion des nitrates ou encore la baisse de l’usage des phytosanitaires sont autant de défis rappelés lors de cet échange. « La Bretagne a une carte à jouer pour être leader en Europe », insiste Loïg Chesnais-Girard. « Mais nous devons absolument travailler la baisse des émissions par tonne de matière produite et pas la baisse du cheptel pour répondre à cet engagement de baisse de production de CO₂. Parce que sinon, on va se retrouver avec quoi ? Une région qui répondra aux critères ou des exportations de gaz à effet de serre dans d’autres territoires. »

Pour illustrer, la FRSEA cite l’exemple de l’interdiction d’utiliser des herbicides sur maïs dans les parcelles du bassin-versant de la Vilaine (votée par le Sage) : « Il faut avancer par étapes accessibles, pour embarquer un maximum d’agriculteurs », insiste la présidente du syndicat majoritaire. Et d’alerter : « Si les règles de transition agroécologique sont trop exigeantes, on dégoûte une partie des agriculteurs et ils arrêtent. Et en contrepartie, c’est un appel d’air aux produits importés. »

Structuration des filières et régulation des marchés

Plusieurs intervenants ont regretté l’absence de perspective de mesures fortes sur les organisations de producteurs (OP). La Région propose de relever à 5 % la part des aides du premier pilier consacrées aux OP, afin de rééquilibrer les rapports de force face aux acheteurs. Autre sujet récurrent : le manque d’outils de régulation des prix agricoles. « Les États-Unis ou la Chine soutiennent leurs producteurs par des aides contracycliques. L’Europe doit s’en inspirer », estime Éric Sargiacomo.

Une parole bretonne à construire

En conclusion, les participants ont rappelé la nécessité d’une voix unie du Grand Ouest sur le dossier de la Pac 2028. « Nous devons défendre collectivement une Pac qui réponde aux réalités de nos zones d’élevage de plaine », a résumé Laurent Kerlir. Deux années de négociation s’ouvrent à Bruxelles ; la Bretagne entend bien y faire entendre sa spécificité, à la croisée des enjeux budgétaires, environnementaux et alimentaires.

Didier Le Du