« Le semoir multitrémie m’offre davantage de précision et de polyvalence »

« Dès mon installation en 2020, je me suis doté d’un combiné de semis porté à trois trémies. Au début j’y voyais surtout un intérêt pour implanter les couverts multi-espèces et aux semis d’automne avec deux variétés de céréales, retrace Pierre Colas, agriculteur à Lamballe-Armor dans les Côtes-d’Armor. Il m’arrive aussi de charger du blé dans un compartiment et de l’orge dans l’autre pour pouvoir les semer sur la même journée sans vidanger le semoir ». La trémie frontale sera aussi rentabilisée à la fertilisation Une surface de semis à la hausse La création d’une unité de méthanisation et d’une activité de prestation de travaux le conduit progressivement à augmenter sa surface de semis. « En déployée, elle atteint plus de 1 000 hectares cette année. » Le combiné Sulky Progress de 3 mètres est ainsi rapidement rejoint par un semoir traîné simplifié Maxidrill de 4 mètres du même constructeur. « Au-delà du semis simplifié après un déchaumeur à disques et dents TopDown, cet appareil à trois trémies permettait d’implanter différentes espèces à deux profondeurs distinctes. Un argument supplémentaire pour mes prestations de semis de couverts sur le bassin versant algues vertes. » Deux compartiments de 1 100 litres Le jeune agriculteur s’est toutefois aperçu que ce lourd semoir traîné équipé de disques de travail du sol n’était rapide qu’en conditions suffisamment ressuyées. « J’étais trop souvent arrêté à l’automne », regrette-t-il. « Je faisais beaucoup trop d’hectares avec le combiné de 3 mètres qui manque de débit et impose un gros tracteur avec une lourde masse frontale. » Cette année, Pierre Colas s’est séparé de ses deux semoirs pour les remplacer par deux ensembles à trémie frontale. Il est resté fidèle au même constructeur qui a entre-temps changé de nom. La trémie Sky Progress TF dispose de deux compartiments…