Une planteuse automatique en test sur brocolis

Matthieu Aubert s’est installé en 2020 en reprenant l’exploitation de son oncle située à Colpo (56). Il est aujourd’hui à la tête d’un troupeau de 15 mères en race Blonde d’Aquitaine. La SAU est de 90 ha dont 50 ha sont dédiés à la production de légumes industrie : brocolis, épinards, carottes, haricots, poireaux, céleris rave… « Cette année, j’ai planté 9 ha de brocolis. J’ai utilisé ma planteuse à mini-mottes en 4 rangs avec un espacement de 70 cm pour planter 6 ha. Elle nécessite 4 personnes à l’arrière pour planter pour un débit de chantier de 2 h 30 à 3 h par hectare.

Les plants se sont développés sur une bande, un plateau est composé de 840 plants de brocolis. C’est ce système qui a permis d’automatiser la plantation.

Dans cette parcelle de 6 ha, j’ai planté la moitié avec mon matériel et l’autre moitié avec cette planteuse automatique qui ne mobilise personne une fois les plaques de plants mises en place. Je vais ensuite pouvoir comparer si la culture se développe aussi bien avec la planteuse automatique qu’avec mon matériel actuel. C’est important que le développement soit régulier car en brocolis nous récoltons en 3 fois en revenant tous les 3 jours », explique Matthieu Aubert.

La vitesse de travail en plantation de brocolis atteint les 10 km/h

Un investissement de 100 000 €

« La planteuse automatique est de la marque espagnole Planttape. C’est une planteuse de mottes en bandes. Sur un seul plateau, nous avons 840 plants de brocolis, cela permet de réaliser des économies de transport lors de la livraison des plants. En plantation conventionnelle, un camion livre 400 000 plants en mini-mottes. Ici avec le système en bandes un camion peut livrer 1,2 million de jeunes plants », indique Julien Leturcq, responsable commercial grand Ouest Novaxi, société qui distribue la planteuse en France. Il précise qu’il est possible avec cette machine de planter n’importe quel plant pouvant être transplanté comme des salades, choux, poireaux, oignons, céleris, plantes aromatiques… « En brocolis, nous plaçons entre 24 000 et 26 000 plants à l’hectare. Selon ce que l’on plante nous avons un minimum de 20 cm entre les rangs et de 6 cm entre les plants sur la ligne. La planteuse peut être équipée de 1 à 6 éléments. Ici, le modèle présente 5 éléments et nous l’utilisons en 3 éléments pour obtenir un écartement de 70 cm entre les rangs. Elle est réglée sur 55 cm d’écartement entre les plants. La vitesse de travail en plantation de brocolis est de 10 km/h. Plus on augmente la distance entre les plants et plus on peut aller vite. » Une machine configurée en 4 rangs coûte autour de 100 000 €, voire un peu plus en fonction des options.