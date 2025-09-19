La retraite progressive dès 60 ans

Le dispositif suppose de liquider sa retraite en 2 temps : une première fois au moment de l’entrée dans le dispositif, puis une seconde au moment du départ définitif en retraite. Possible dès 60 ans depuis le 1er septembre Pendant la période de retraite progressive, l’assuré continue de cotiser pour la retraite, et peut même « surcotiser », c’est-à-dire cotiser à la retraite sur la base d’un temps complet. La démarche de liquidation est à entreprendre auprès du dernier régime d’affiliation, par la réalisation d’un dossier spécifique de demande de retraite progressive. Sont concernés les assurés relevant du régime général, du régime des salariés et non-salariés agricoles, des régimes d’assurance vieillesse des professionnels libéraux et des avocats. Également concernés, les régimes spéciaux tels que la fonction publique, les agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l’État. Des conditions sont requises. Il faut justifier de 150 trimestres validés pour la retraite, tous régimes de base confondus, réduire son activité entre 40 % et 80 % d’un temps complet et, pour un salarié, avoir l’accord de l’employeur. Les cadres en forfait jours ont accès à la retraite progressive. La retraite progressive s’adresse également aux employés déjà à temps partiel, qui peuvent compléter leur salaire en percevant une partie de leur retraite. Toutes autres conditions étant réunies, par ailleurs. Pour les indépendants, libéraux et exploitants agricoles, il est difficile de quantifier un temps de travail pour ces professions. La condition de réduction d’activité est alors liée au revenu. Pour les artisans et commerçants, la baisse de l’activité est mesurée par la réduction du revenu tiré de la profession indépendante, comparée à la moyenne des revenus des 5 dernières années. Pour les exploitants agricoles, le montant de la fraction de pension versée dépend de l’importance de la cessation d’activité, appréciée,…