Le numérique : un allié précieux pour la gestion de votre exploitation

Sur la partie gestion administrative et financière, voici les principaux intérêts de la digitalisation :• Dématérialiser la gestion du papier avec un coffre-fort électronique pour sauvegarder, de manière sécurisée, le patrimoine documentaire de l’entreprise (documents comptables, juridiques, administratifs ou opérationnels), et y accéder en mobilité depuis un Smartphone ou une tablette ;• Automatiser le traitement des factures fournisseurs (classement, enregistrement comptable, paiement), des factures clients et numériser les notes de frais en utilisant une solution de gestion comptable et financière ;• Mieux gérer la paie des salariés en digitalisant les bulletins de paie.• Effectuer ses déclarations et démarches auprès de l’administration, notamment avec la mise en oeuvre de la facture électronique. En effet, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées par la facture électronique, et ce dès le 1er septembre 2026.Hélène Chapelle / Cerfrance BretagneZoom sur la facture électroniqueL’obligation de recevoir des factures électroniques s’appliquera pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2026.L’obligation d’émettre des factures électroniques se fera :• Le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;• Le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises….