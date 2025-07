La volaille remplace la production laitière

Jérémy Patin s’est installé en 2005 au sein du Gaec familial sur la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais (53). À l’époque, l’exploitation était principalement laitière avec un poulailler de 1 200 m2 et 100 ha de SAU. Le poulailler, de type Louisiane, construit en 1991 a été entièrement rénové et passé en ventilation dynamique latérale entre 2017 et 2018. « Seules la charpente et la toiture ont été conservées. Des fenêtres ont été installées pour rentrer dans la charte Nature d’éleveur. Tout le matériel d’élevage a aussi été renouvelé. Le coût de la rénovation était compris entre 150 000 et 160 000 € », indique Jérémy Patin lors de la journée Innov’Action volaille qui s’est déroulée sur l’élevage le 24 juin.Un bâtiment polyvalent avec sol béton Une ventilation par extraction hauteClaire Patin, l’épouse de Jérémy, s’est installée en 2019, l’année de la dissolution du Gaec familial et de l’arrêt de la production laitière. « J’ai alors lancé mon projet de construction d’un poulailler neuf de 2 000 m2. Celui-ci a été mis en route en 2022. » C’est un bâtiment polyvalent avec sol béton équipé pour la production de poulets. Il est conçu avec un double sas, un sanitaire pour l’entrée dans le poulailler et l’autre pour l’accueil des équipes d’intervention et le stockage du petit matériel. Les fenêtres sont positionnées en partie basse pour privilégier la ventilation avec une bonne implantation des trappes en hauteur. « Nous avons opté sur une ventilation de chez Big Dutchman avec extraction haute et 8 ventilateurs à économie d’énergie de 22 500 m3/h dont deux en progressif. Cinq turbines en pignon de 60 000 m3/h dont une en progressif viennent compléter le système de ventilation. L’entrée d’air frais se fait par 154 trappes réparties en 4 zones », décrit Claire Patin.63 €/m2/an de marge bruteLe…