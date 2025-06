Mortinatalité : mieux comprendre pour mieux agir

Les pertes de porcelets sous la mère constituent l’un des enjeux majeurs de l’élevage porcin, tant du point de vue des attentes sociétales que de celui de la productivité. En une dizaine d’années, les pertes sur nés totaux (NT) et sur nés vivants (NV) ont régulièrement augmenté, en lien avec la hausse de la prolificité. En 2023, ces pertes atteignaient en moyenne 22 % pour les NT et 15,6 % pour les NV (source : Ifip GT-Porc). Parmi ces pertes, les mort-nés représentent en moyenne 1,3 porcelet par portée. Les vrais mort-nés sont des porcelets n’ayant jamais respiré. Ils peuvent parfois être difficiles à distinguer des porcelets morts peu de temps après la naissance (quelques minutes à quelques heures). Réduire le nombre de mort-nés constitue donc un levier pertinent pour limiter les pertes néonatales.

Une méthode unique, pour répondre aux attentes de l’éleveur

Identifier les causes principales des pertes

Dans l’objectif de réduire les pertes sous la mère, Nutréa a mis en place un outil de diagnostic permettant de distinguer les vrais mort-nés des faux, grâce à une méthode innovante et non invasive : l’échographie pulmonaire. Initialement développée par l’Ifip, cette technique proposée par Nutréa est aujourd’hui unique sur le marché. Elle permet de mieux comprendre les causes de la mortinatalité de l’élevage et d’orienter les actions à mettre en place. La vérification du bon enregistrement des pertes (mort-nés, momifiés, écrasés, etc.) dans la GTTT est également essentielle pour bien appréhender la problématique et adapter les solutions.

La méthode consiste à qualifier les morts à la mise bas grâce à un échographe. L’image des poumons renvoyée permet d’identifier si le porcelet est un vrai ou un faux mort-né.

Mise en place d’actions à la suite du diagnostic

L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les causes principales des pertes et de définir des axes de travail adaptés à la conduite des truies. Selon les résultats obtenus, des ajustements peuvent être proposés, comme l’adaptation du programme nutritionnel ou la révision des pratiques autour de la mise-bas. Lors d’un diagnostic réalisé sur 37 porcelets issus d’un élevage partenaire, plusieurs axes d’amélioration ont pu être dégagés. La bande concernait 26 truies, avec un enregistrement moyen de 1,42 mort-né par truie dans la GTTT. Le diagnostic a révélé un taux réel de 1,19 mort-né, indiquant une surestimation des morts-nés.

Les truies primipares semblaient enregistrer un nombre de mort-nés supérieur à la moyenne. Des pistes d’action ont donc été proposées, telles qu’une révision des apports en fibres autour de la mise-bas, une adaptation du plan alimentaire des primipares ou encore un test d’hémoglobinémie sur ces dernières, un autre service proposé par Nutréa.

Laurine Couteller / Nutréa