Distribuer un colostrum sain

Le colostrum distribué est-il sain du point de vue propreté bactériologique ? Car il suffit d’un biberon mal lavé, de mains souillées, d’une mise au froid retardée… pour le transformer en bouillon de culture.Les mains 30 secondes sous l’eauAvant la collecte, l’éleveur doit se laver les mains avec un savon antiseptique et une friction de 30 secondes. « Et 30 secondes, c’est long ! », fait remarquer Valérie Wolgust.Protocole de nettoyage à suivreEt après chaque distribution, il est important de nettoyer et de désinfecter le matériel.« Élaborez un protocole à suivre pour laver les tétines et les biberons : démonter le matériel dans son intégralité, faire un premier rinçage à l’eau froide pour ne pas coller le colostrum à la paroi du biberon, rincer à l’eau chaude à l’aide d’une brosse ou d’un goupillon avec du détergent (liquide vaisselle) et procéder à une désinfection. La règle d’or : on ne désinfecte que ce qui est déjà propre ! », insiste la vétérinaire intervenant sur l’immunité lors de la journée régionale ovine en mars 2025.Une vigilance indispensable pour protéger l’immunité des agneaux.Carole David…