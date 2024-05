Le pois chiche valorise les sols pauvres

Des essais de culture de pois chiche sont menés depuis 8 ans en station expérimentale et dans des exploitations bretonnes. « Si la culture est d’origine méditerranéenne, sa localisation géographique remonte dorénavant aussi vers le nord : Centre, Normandie… Elle s’adapte bien sur des parcelles séchantes, peu profondes et légères, et dans les secteurs précoces, à savoir…