Trouver la bonne association avec le seigle

Lentille corail et cameline, lentille verte, orge et cameline… Après 3 années d’essais c’est finalement vers le seigle « plus fort, plus haut, plus facile à écimer, lui réservant ainsi son strict rôle de tuteur et facilitant le tri à la récolte », ainsi que vers la moutarde, que se sont orientés les choix de plante compagne avec la lentille verte chez 4 producteurs adhérents de la coopérative Terres de l’Ouest à Rosporden (29). « De plus, le seigle nous assure de pouvoir fournir un produit sans gluten contrairement à l’orge. Et la cameline avait montré des difficultés à pousser en Bretagne », explique Maylis Debeir, apprentie en charge du suivi des essais. Cette année, les essais s’étendent dans de grandes parcelles, sur 15 ha, dans 4 exploitations bretonnes (Finistère et Morbihan).

Avec le seigle, un bon tuteur et l’assurance d’être sans gluten

Points de vigilance

« L’objectif est d’obtenir une parcelle propre et facile à récolter, avec une lentille pas trop basse et pas trop de cailloux. » Aussi, pour maximiser les chances de réussite, le choix de la parcelle est important, disposant d’un pH >6,2 pour que les rhizomes puissent s’installer. Le semis s’effectue entre le 15 mars et le 15 avril avec un semoir monograine classique sur une terre légère, à 3 cm de profondeur. « Si les recommandations tablent sur une densité de 300-350 graines/m2, en association avec de l’orge, nous avons sécurisé l’essai à 350 gr/m2 avec du seigle et de la moutarde, pour leur rôle de tuteur et de recouvrement du sol. Cette année, nous testons différentes densités de semis », explique la future ingénieure.

Un roulage est effectué jusqu’à 3 jours après le semis. « Peu de solutions sont homologuées pour le déherbage en lentille, nous intervenons en prélevée 3 jours après le semis avec 3L de Chanon + 1 L/ha de Nirvana S. »