Des légumineuses à (re)découvrir

Si les haricots, pois et féverole font déjà partie des cultures rencontrées dans les parcelles bretonnes pour l’alimentation animale, de nouvelles cultures de légumineuses émergent : le soja, la féverole, la lentille, la fève, le haricot, le pois chiche, destinées à produire des graines (classifiées comme légumes secs) pour l’alimentation humaine. Quels sont leurs atouts agronomiques ? Quels sont les points de vigilance pour réussir ces cultures ? Paysan Breton est allé rencontrer agriculteurs et techniciens de stations expérimentales pour décrypter les itinéraires techniques de ces protéagineux et oléagineux qui peuvent entrer dans les assolements bretons tout en répondant à une demande croissante des consommateurs.