S’installer en aviculture

En aviculture, comme dans les autres productions, un important renouvellement de générations sera à assurer dans les années qui viennent. Un focus est réalisé avec la Chambre d’agriculture sur les difficultés liées à une installation avec un projet de bâtiment neuf. De fait, l’installation des jeunes passera forcément par la reprise de poulaillers existants avant d’envisager peut-être une construction neuve quelques années plus tard. Dans ce dossier, des éleveurs dans différentes productions avicoles partagent leurs parcours riches et variés et leurs projets d’installation.