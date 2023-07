Un peu plus près des salades

Grâce aux caméras installées sur la bineuse Kulti-Select du fabricant allemand Kult qui repèrent les mauvaises herbes, l’outil est capable de biner entre les rangs. « Elle est surtout adaptée aux planches de salade et de céleri », précise Guillaume Delaunay, responsable technico-commercial Ouest pour la marque. Lors d’une démonstration organisée par Rés’Agri Légumes 29 au Gaec de la Mâche à Sibiril, la machine a désherbé mécaniquement des planches de salades.

Ouverture et fermeture réglable

Avec une vitesse d’avancement du tracteur de 2 km / h, cette bineuse ouvre et ferme ses éléments bineurs pour éviter les salades. « On peut régler ce temps d’ouverture et de fermeture, ce qui décale la zone non-travaillée. » Sur cette démonstration, les salades ont été plantées tous les 35 cm. L’ouverture de la bineuse a été programmée pour travailler 32,5 cm d’inter-rang. Pour plus de précision et pour fonctionner correctement, une roue odométrique mesure en permanence le temps qui s’écoule entre le passage de la caméra et celui de la dent.

Capable de biner 6 rangs en même temps, le débit des éléments bineurs est aussi réglable. En modifiant ce paramètre, « on ne change pas la course des actionneurs mais leur fouettement ». Ce réglage supplémentaire permet d’éviter si besoin de projeter de la terre sur les salades.

Un désherbage efficace

Le représentant rappelle que « plus la préparation de sol et la plantation sont rectilignes, plus on va gagner en efficacité. Moins la machine à de variations à gérer, plus la vitesse d’avancement va augmenter. Toutefois, la bineuse accepte d’éventuelles variations ». Côté investissement, la Kulti-Select a un tarif qui s’échelonne de 88 000 € à 105 000 € HT. « En fonction du nombre d’actionneurs et de la configuration du châssis, modulable, de nombreux équipements peuvent y être ajoutés ».