Podcast: Il élève des truites arc-en-ciel dans le Finistère

Thomas Tison est pisciculteur à Saint-Vougay dans le Finistère depuis 2019. D’abord installé seul sur un élevage produisant 55 tonnes par an de truites arc-en-ciel, il a ensuite repris en 2022 une 2e pisciculture à quelques km. Cette reprise lui permet d’augmenter sa production à 155 tonnes et également d’embaucher deux salariés à plein temps.

Dans cet épisode, Thomas explique comment il élève les poissons et revient également sur les différents enjeux du métier de pisciculteur.

