La campagne de recrutement des saisonniers est lancée pour Eureden !

Le recrutement des saisonniers est un moment crucial chaque année pour le Groupe Eureden. La quasi-totalité des activités sont concernées et les années précédentes ont mis en lumière de réelles difficultés de recrutement. Face à ce constat, le Groupe a souhaité innover grâce à une campagne de communication ambitieuse et qui casse les codes.

S’engager ensemble dans le bon sens, c’est être saisonnier chez Eureden

Une campagne de communication coordonnée au plus près des métiers

Pour la 2e année consécutive, le Groupe a lancé une campagne de recrutement des saisonniers couvrant la totalité de ses activités. Pour cette seconde édition, le choix a été fait de donner de la visibilité aux différents domaines d’activité dans lesquels intervient le Groupe tels que l’agriculture, les légumes appertisés, les légumes surgelés. L’objectif est de présenter les métiers au plus près de la réalité et de jouer la carte de la transparence afin que chaque candidat puisse au plus vite se projeter concrètement dans ses futures missions . Ce sont d’ailleurs les collaborateurs du Groupe qui ont été mis sur le devant de la scène pour cette campagne de communication, en photos ou en vidéos, dans leur environnement de travail.

Cette année, pour la première fois, la campagne de recrutement des saisonniers est diffusée à l’échelle nationale pour répondre aux besoins des sites en dehors de la Bretagne. Afin de toucher un maximum de candidats potentiels, différents canaux de communication sont utilisés tels que la presse (Le Télégramme et Ouest France), l’affichage en magasin ou au sein des sites de production et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok).

2 500 postes et une diversité de métiers

Pour la saison 2024, ce sont 2 500 offres d’emplois saisonniers qui sont à pourvoir dans l’agriculture et les activités industrielles d’Eureden.

Les offres sont diverses et variées telles que chauffeur de récolteuse, chauffeur de camion, magasinier/cariste, agent de collecte de céréales, opérateur de production, conducteur de ligne… La plupart de ces postes sont ouverts aux débutants avec un accompagnement.

Travailler chez Eureden pour la saison, c’est l’occasion de découvrir le Groupe, les métiers proposés toute l’année, une perspective professionnelle ou tout simplement un apport financier pour les étudiants.

Les secteurs géographiques des postes proposés sont la Bretagne, Les Pays de la Loire, Le Centre Val de Loire, le Lot et Garonne.

Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier ? Ne cherchez plus et rejoignez le Groupe agroalimentaire coopératif Eureden ! Toutes les offres d’emplois saisonniers sont à retrouver sur le site de recrutement du Groupe : recrutement.eureden.com

Estelle Gallais Blanchet – Responsable Pôle Recrutement et Marque Employeur Eureden