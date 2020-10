Les tracteurs s’adaptent

Rêver tout en gardant les pieds dans les bottes

La passion pour les tracteurs et les engins agricoles démarre souvent dès le plus jeune âge. Rares sont les petits garçons qui ne possèdent pas plusieurs tracteurs ou d’autres machines agricoles dans leur coffre à jouets. Une passion qui peut vite devenir dévorante puisque toutes les marques, tous les matériels qui peuvent s’atteler derrière le tracteur, tous les engins de l’ensileuse à la moissonneuse en passant par le télescopique ou encore le quad remplissent des rayons entiers dans les magasins. En grandissant, ils vont laisser de côté ces jouets qui serviront aux petits frères ou attendront la prochaine génération dans le grenier de la maison pour se focaliser sur des jeux vidéos de simulation agricole de type « Farming Simulator ». Dans ce jeu ils gèrent une exploitation agricole de l’élevage aux cultures, ils mettent en place des stratégies pour se développer, ils investissent… Mais attention la vraie vie n’est pas un jeu et une exploitation ne se gère pas de son canapé. Il est important de garder les pieds sur terre et les pieds dans les bottes. L’agriculture s’apprend encore mieux aux côtés de son papa sur le petit siège du tracteur. Malgré tout, il est permis de rêver et le Sima dont la dernière édition date de février 2019 n’aura pas lieu en 2021. C’est pourtant le meilleur endroit ou passionnés de machinisme petits ou grands peuvent s’extasier devant les tracteurs et les engins agricoles de demain.

