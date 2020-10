Quelle vitesse maximale pour les tracteurs agricoles ?

La vitesse des tracteurs agricoles est portée à 40 km/h pour des ensembles homologués. Pour des tracteurs non attelés, cet article du code de la route ne s’applique pas.

L’article R.413-12-1 du code de la route français stipule que « La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres ».

Guillaume Bocquet, responsable du pôle technique d’Axema, syndicat des industriels de l’agroéquipement rappelle que « les textes n’ont pas changés ». En février dernier et suite à une demande de requête du syndicat sur les permis à détenir pour conduire les engins agricoles, le ministère de l’intérieur fait observer sa lecture d’un article du code de la route : « l’article R.413-12-1 […] ne vise que les ensembles agricoles, (définis par cet article comme étant constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué), et que par conséquent un véhicule agricole non attelé peut être autorisé à rouler au-delà de 40 km/h ».

Pas d’impact direct

Cette vitesse élevée pour les engins agricoles pourrait faire craindre une concurrence avec les transports routiers classiques, qui ne peuvent pas alimenter leurs moteurs au GNR (gasoil non routier). Or « il n’y a pas d’impact et de concurrence, car les tracteurs non attelés ne peuvent par définition pas transporter de marchandise », fait observer le responsable.