Difficultés en vaches laitières et jeunes bovins

Le marché peine à valoriser les vaches laitières et jeunes bovins dont les abattages et les prix sont en recul.

La consommation de viande bovine en grande distribution est en forte hausse au rayon boucherie et on observe un important développement des achats de steaks hachés surgelés ou frais. Par ailleurs, les prix de vente aux consommateurs n’ont pas baissé. Mais d’un autre côté, les pertes de marché sur la RHD (restauration hors domicile) sont très importantes. « Il y a un report de la consommation à la maison, mais faire un bilan global des achats est actuellement difficile », souligne Philippe Chotteau, responsable du département Économie de l’Institut de l’élevage. « En 2017, la RHD représentait 24 % du marché de la viande bovine en France dont la moitié importée des pays européens voisins », précise-t-il.

Baisse généralisée des cours de la vache

Du côté des abattages des vaches de réforme, ils sont en forte baisse sur les dernières semaines, de 10 à 20 % par rapport à 2019. Et malgré cela les cours des vaches O (laitières) sont en forte chute. À noter que la baisse est encore plus importante en Irlande, Allemagne et Pologne. Les cours français de la vache U augmentent par contre.

Pour les jeunes bovins (JB), la perte de prix est généralisée sur les différentes catégories et les abattages sont en baisse également. « Il y a des difficultés sur le marché. La consommation intérieure qui représente la moitié des ventes de JB (surtout en restauration rapide et dans le Grand Est) est en baisse. Les exportations sont correctes sur l’Italie mais sont plus difficiles sur l’Allemagne. »

En broutards, les cours se maintiennent en Charolais portés par le marché italien. « Mais la demande espagnole en petits veaux et broutards marque le pas. Il n’y a plus du tout d’envois vers la Tunisie. Et vers l’Algérie, c’est compliqué du fait des quarantaines de bateaux et du manque de trésorerie de l’État et des gros opérateurs publics. »