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Journal Paysan Breton / Élevage / Viande bovine / Faire collaborer les animaux aux soins

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Faire collaborer les animaux aux soins

Une pratique innovante repose sur les mécanismes d’apprentissage pour transformer des expériences stressantes en situations acceptées, voire coopératives.

Lecture : 2 min.
bovin limousin au cornadis et tenu par une corde - Illustration Faire collaborer les animaux aux soins
Des méthodes existent pour apprendre aux animaux à collaborer sans stress. | © Paysan Breton

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