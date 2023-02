Un bâtiment génisses qui change la vie

Grâce à une nouvelle étable pour génisses, toute la conduite d’élevage du Gaec Héluard a été rationnalisée. Un des bâtiments à découvrir lors des rallyes bâtiments bovins du GIE Élevages Bretagne du 28 février au 9 mars.

« Difficile de construire un bâtiment sans en visiter d’abord pour s’inspirer ou éviter les erreurs », expliquent Rozenn et Gilles Héluard, producteurs de lait à Ploërmel (56). Avant de se lancer, eux ont visité quatre fermes : « Plusieurs enceintes dédiées à l’élevage des génisses dont deux monopentes avec des panneaux solaires en toiture et une autre équipée de barrières portefeuilles permettant de s’affranchir de poteaux dans les cases… »

À l’arrivée, leur nouveau bâtiment pour jeunes animaux a été mis en service en 2021. Une construction monopente de 60 m x 31 m (casquette comprise) exposée plein sud pour optimiser la production de l’installation photovoltaïque (250 kWc bientôt étendue à l’ensemble du toit). À l’arrière, au nord, les 12 m de hauteur sous toiture permettent de stocker une belle quantité de paille et de foin et du matériel.

À l’intérieur, la partie principale compte 10 cases de 48 m2 et 99 places de cornadis. À l’avant, une table d’alimentation de 4,5 m de large. À l’arrière, un second couloir réservé au foin et à la paille.

« C’était une place pour une place »

« Ce bâtiment nous change la vie », résume Rozenn Héluard. Suite à son installation en 2006 et à l’augmentation du troupeau de 45 à 80 laitières, la stabulation principale datant de 2000 et abritant le bloc traite ne suffisait plus pour abriter tous les animaux de l’exploitation. Pour récupérer des places de logettes pour les vaches, les génisses avaient alors dû être dispatchées vers deux anciens bâtiments (sans cornadis) à proximité mais nécessitant des transferts réguliers en bétaillère. Et les taries devaient aussi être élevées dehors selon la saison. « C’était alors une place pour une place : pour ramener une génisse à inséminer sur le site, il fallait qu’un animal soit d’abord sorti de la case », se rappelle la Morbihannaise.

La nouvelle étable « construite pour le confort des animaux et des éleveurs » a permis de rationnaliser toute la conduite. Les jeunes animaux y entrent vers l’âge de 4 mois. Pour simplifier le travail et assurer de belles croissances, jusqu’à 9 mois, ils sont élevés en ration sèche (paille et aliment) comme auparavant. « Ensuite, ils passent désormais à l’enrubannage facile à distribuer sur la table d’alimentation en faveur d’un coût alimentaire en baisse. » Parallèlement, les éleveurs se sont équipés de colliers de détection de chaleur (SenseHub). « C’était indispensable. Aujourd’hui, nous n’avons plus les génisses sous les yeux en sortie de traite. Quand nous passons les voir, elles viennent toutes au cornadis et c’est plus difficile d’observer les comportements particuliers. Cette détection automatique est très efficace. Depuis la mise en service du bâtiment, l’âge au premier vêlage diminue peu à peu… »

Moins de pénibilité

Gilles Héluard, lui, apprécie aussi le recul de la « pénibilité » au quotidien. « Pour curer, repailler et refaire les stocks de paille et foin au chargeur télescopique, il me faut moins de 3 h 30 tous les six semaines. Il n’y a plus de poteaux ou d’obstacles à contourner. Le sol est bétonné. Tous les animaux sont bloqués au cornadis sur le quai. »

En prime, dans la stabulation principale, le troupeau en production a aussi gagné de la place. Trois cases réservées auparavant aux génisses sont devenues des box infirmerie ou logeant les réformes « désormais beaucoup mieux finies ». Rozenn et Gilles Héluard partageront tous les détails (prix, matériaux, paillage, circulation…) et bénéfices de leur bâtiment, jeudi 9 mars lors du rallye bâtiments (voir ci-dessous).